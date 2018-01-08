Турция решила заняться европейской исламофобией

Парламент Турции создал комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах Евросоюза. Речь идет об Австрии, Германии, Франции и Бельгии, в которых, по мнению Анкары, проявления исламофобии выражены наиболее сильно.

По сообщению бельгийского агентства Belga, данная комиссия начнет работу во вторник, 9 января. Турецкие депутаты хотят получить от четырех упомянутых стран ЕС разрешения расследовать ситуацию на месте, передает РИА Новости.

Сообщается, что данная инициатива парламента Турции — ответ на многочисленные расистские реакции в Австрии после известия о том, что первым ребенком, родившимся в Вене в 2018 году, стала девочка турецкого происхождения.