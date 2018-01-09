Мутко поменял спорт на туризм

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко получил новую должность: он назначен председателем оргкомитета по подготовке сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Очередная, 23-я по счету сессия ЮНВТО, межправительственного учреждения ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма, состоится в 2019 году в Северной столице России, напоминает Коммерсант.Ru. Генеральная ассамблея ЮНВТО является высшим руководящим органом этой организации и созывается раз в два года.

Напомним, что Виталий Мутко был министром спорта, туризма и молодёжной политики РФ в 2008-2012 гг., затем возглавлял до 2016 года Министерство спорта. Кроме этого Чиновник возглавляет общественную организацию Российский футбольный союз. Некоторое время назад он приостановил свою работу в РФС, а также в оргкомитете по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.