Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Окленде

В новозеландском Окленде продолжается теннисный турнир с призовым фондом более 500 тысяч долларов. Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований.

В 1/8 финала Карен встречался с уругвайцем Пабло Куэвасом и победил в двух партиях 6:2, 7:6 (7%4). Матч продолжался 1 час 11 минут. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада. Турнир в Окленде является последним этапом подготовки перед Australian Open, основной этап которого начнется в Мельбурне 15 января.

Пока что продолжаются квалификационные матчи первого в году турнира Большого шлема. Алексей Ватутин одержал победу в первом раунде, обыграв тайваньского теннисиста Джейсона Джунга- 6:1, 5:7, 6:2 за 2 часа 16 минут.