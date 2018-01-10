Второй этап обмена пленными: переговоры Киева и Донбасса начнутся 18 января

Переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе начнутся 18 января в Минске. Это подтвердила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лунтовская.

Она опасается делать прогнозы по поводу того, как быстро пойдет переговорный процесс, насколько стороны будут готовы к эффективной работе. Первый этап обмена пленными в Донбассе прошел 27 декабря по формуле "233 на 73", напоминает ТАСС. По мнению Лунтовской, стороны наработали некоторые процедуры — механизмы верификации, но пока продолжается конфликт, незаконно удерживаемые будут появляться и дальше. По мнению украинской уполномоченной по правам человека, формула "всех на всех" будет выполнена на 100 процентов лишь тогда, когда конфликт в Донбассе будет завершен.

По словам омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, на заседании и гуманитарной подгруппы, и Контактной группы в Минске представители ДНР будут настаивать на освобождении Киевом на втором этапе обмена еще 76 пленных. Киев подтвердили наличие у них 58 человек, которые в ДНР хотели бы вернуть. Киев передал на первом этапе республикам Донбасса 233 пленных, а взамен получил 73 человек.

Очередной обмен пленными может состояться в ближайшие два месяца, надеется замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Ранее Киев предложил создать международную группу для поиска людей, пропавших без вести в Донбассе.