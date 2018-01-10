16 января в Москве пройдет панихида по Шаинскому

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Умер Владимир Шаинский 2 часа назад
16 января в Москве пройдет панихида по ШаинскомуЧитайте нас в Telegram
Гражданская панихида по композитору Владимиру Шаинскому, скончавшемуся в США на 93-м году жизни, предварительно назначена на 16 января, прощание состоится в Центральном Доме литераторов в Москве.
Как передает ТАСС, об этом сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский, подчеркнув, что похороны, скорее всего, состоятся в тот же день.
По его словам, точная дата погребения зависит от сроков оформления необходимых документов в США.
Ранее вдова композитора, Светлана Шаинская рассказала, что в качестве последнего пристанища ее мужа рассматриваются три московских кладбища — Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское.
Народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался после продолжительной онкологической болезни 25 декабря 2017 года в больнице американского города Сан-Диего.
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