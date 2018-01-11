На востоке Мельбурна полицейские обезвредили бомбу

На востоке Мельбурна австралийская полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено в автомашине. О происшествии сообщил официальный представитель полиции штата Виктория.

Как уточняется, минувшей ночью около 2:30 по местному времени (среда, 18:30 по времени Москвы) патрульные полицейские заметили автомашину Toyota с номерами, которые значились как украденные, припаркованную к обочине на скоростной автодороге в районе Бэйсуотер. В машине находились мужчина и женщина, которые скрылись, едва заметив приближавшихся полицейских. Позднее 21-летнюю женщину задержали, передает ТАСС. Сейчас она оказывает содействие расследованию. Мужчина объявлен в розыск.

В автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также множество других подозрительных предметов. Саперы, прибывшие на место происшествия, переместили бомбу в безопасное место, а затем взорвали. Утром движение по автостраде возобновилось.