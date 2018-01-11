От непарламентских партий на выборы ЦИК зарегистрировал только Бориса Титова

Центризбирком 10 января занимался регистрацией кандидатов от непарламентских партий. Только одному дали "зеленый свет" – это уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Он идет на выборы от своей "Партии роста", сообщает "Россия 24". Комиссия зарегистрировала 120 его доверенных лиц. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, по каким причинам остальным претендентам отказали.