Биатлонистка Екатерина Юрлова пропустит индивидуальную гонку

В немецком Рупольдинге пятый этап Кубка мира по биатлону. В четверг пройдет индивидуальная гонка среди женщин. Екатерина Юрлова-Перхт не выйдет на старт.

Екатерина Юрлова не выступит в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге. Тренерский штаб решил не заявлять одного из лидера команды, чтобы Екатерина могла лучше подготовиться к Олимпийским играх в Пхенчхане.

"Катя пропускает гонку в связи с подготовкой к Олимпийским играм. В общем зачете Кубка мира она сейчас уверенно занимает 12-е место, что позволяет ей квалифицироваться в масс-старт на Играх. Кроме того, Катя стартовала на всех дистанциях, ей надо подойти к Олимпиаде более свежей, поэтому было принято единогласное решение пропустить этот старт", — рассказал ТАСС старший тренер сборной России Сергей Коновалов.