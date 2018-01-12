Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток, переведен в больницу СИЗО "Матросская тишина", передает РИА Новости.

Как сообщил его адвокат Андрей Грохотов, накануне после заседания в связи с резким ухудшением здоровья Былых был переведен в больницу "Матросской тишины".

В настоящий момент Белых должны доставить в суд из больницы.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в четверг отметила, что Белых "выглядит неважно", " по камере он передвигается с палочкой, старясь не наступать на больную ногу.

Как сообщалось ранее, в конце декабря Белых в Пресненский суд Москвы вызывали скорую помощь, врачами была диагностирована угроза инсульта.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ.

Следствие считает, что в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. 24 июня 2016 года Белых задержали с поличным в одном из московских ресторанов.