Зарегистрированы 259 доверенных лиц Путина

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Президентские выборы 24 минуты назад
12 января 201813:29
Зарегистрированы 259 доверенных лиц ПутинаЧитайте нас в Telegram
Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего президента РФ и кандидата в президенты Владимира Путина, передает ТАСС. Всего же планируется зарегистрировать порядка 500 доверенных лиц.
В список вошли композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, артисты Лев Лещенко, Денис Майданов, Владимир Винокур, Полина Гагарина, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, космонавт Сергей Крикалев, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков и многие другие.
По закону у каждого кандидата может быть до 600 доверенных лиц, в прошлой кампании у Путина их было 499. Доверенные лица могут агитировать и участвовать от имени кандидата в дебатах.
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