Пихлер: адвокат сказал, что у меня нет шансов поехать на Олимпиаду

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, который ранее возглавлял женскую национальную команду России, не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своем недопуске на Олимпийские игры 2018 года. Он подчеркнул, что не имеет шансов на успех.

Ранее глава Федерации биатлона Швеции Олле Далин сообщил, что Пихлер не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане и не сможет оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, потому что речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации. "У меня нет возможности оспорить это решение в CAS и это большая проблема. Я ничего не могу с этим сделать, — сказал Пихлер, которого цитирует ТАСС. — Кроме того, пока будут идти все юридические разбирательства, пройдет много времени и у меня в любом случае не будет возможности поехать на Олимпиаду".

"Мой адвокат сказал, что у меня нет шансов на успех в этом деле", — сказал Пихлер, добавив, что 15 января его адвокат обратится в МОК с тем, чтобы еще раз обсудить вопрос допуска к Играм-2018.