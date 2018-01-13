Новости В мире

Все видео этой рубрики
13 января 201801:54

СМИ: Соединенные Штаты резко увеличат количество ядерных боеприпасов

(фото SEG).

Читайте нас в Telegram

Соединенные Штаты собираются резко увеличить количество ядерных боеприпасов. Об этом сообщило издание Huffington Post. В его распоряжение попал проект новой ядерной доктрины США.

Ставка делается на заряды малой мощности, сообщает телеканал "Россия 24". Это позволит Вашингтону шантажировать другие государства, угрожая точечными ударами. Они способны разрушить целый регион, но избежать масштабного заражения радиоактивными элементами.

По мощности такие заряды сопоставимы с атомными бомбами, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Среди врагов США в доктрине прописаны Россия, Китай и Иран. Причем доктрина позволяет Вашингтону наносить ядерные удары по любым государствам, даже тем, у которых нет ядерного оружия.

Коротко

05:16

На плавзаводе в Находке вспыхнул пожар, пострадал один человек

01:45

США запустили военный спутник с секретной миссией

21:59

Трамп продлил заморозку антииранских санкций

19:22

Белых в суд снова вызвали скорую

18:25

Взрыв в Омске: ранены трое взрослых и четверо детей

18:21

Феминистка набросилась на Земана на избирательном участке

17:49

Российские биатлонисты стали третьими на Кубке мира

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Прием документов от кандидатов в президенты завершен

Прием документов от кандидатов в президенты завершен

5 часов назад
Изменения в Facebook стоили Цукербергу трех миллиардов долларов

Изменения в Facebook стоили Цукербергу трех миллиардов долларов

5 часов назад
Соглашение по иранскому атому пока остается в силе

Соглашение по иранскому атому пока остается в силе

4 часа назад
Космический грузовик Dragon привезет на Землю мышей с МКС

Космический грузовик Dragon привезет на Землю мышей с МКС

1 час назад
Британские СМИ выдали масленичные гулянья в России за зверскую тренировку ультрас

Британские СМИ выдали масленичные гулянья в России за зверскую тренировку ультрас

6 часов назад
Хирург, оставлявший автографы на печени пациентов, избежал тюрьмы

Хирург, оставлявший автографы на печени пациентов, избежал тюрьмы

4 часа назад
В Саудовской Аравии на футбольный матч впервые пришли женщины

В Саудовской Аравии на футбольный матч впервые пришли женщины

5 часов назад
Сказочное Бали "кандидата против всех": что делала за границей Ксения Собчак

Сказочное Бали "кандидата против всех": что делала за границей Ксения Собчак

8 часов назад
Военная мелодрама: раскрыт секрет, почему Киев не забирает свою боевую мощь из Крыма

Военная мелодрама: раскрыт секрет, почему Киев не забирает свою боевую мощь из Крыма

9 часов назад
"Учитель" на Range Rover ногой снес зеркало мешавшей ему легковушки

"Учитель" на Range Rover ногой снес зеркало мешавшей ему легковушки

4 часа назад
Российские войска уничтожили террористов, напавших на Хмеймим

Российские войска уничтожили террористов, напавших на Хмеймим

13 часов назад
Трампа подозревают в расстройстве душевного здоровья

Трампа подозревают в расстройстве душевного здоровья

10 часов назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Три секунды. Документальный фильм

Три секунды. Документальный фильм

7 часов назад
511
Сорванные крыши и поваленные ёлки: по всей России бушуют ураганы

Сорванные крыши и поваленные ёлки: по всей России бушуют ураганы

9 часов назад
Сергей Зверев в шоке и игнорирует уже вторую свадьбу сына

Сергей Зверев в шоке и игнорирует уже вторую свадьбу сына

12 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
На плавзаводе в Находке вспыхнул пожар, пострадал один человек

На плавзаводе в Находке вспыхнул пожар, пострадал один человек

1 час назад
Команда Williams предложила Кубице роль резервного пилота

Команда Williams предложила Кубице роль резервного пилота

1 час назад
Пять человек стали жертвами ДТП в Забайкалье

Пять человек стали жертвами ДТП в Забайкалье

2 часа назад
Биатлонистка Коукалова подтвердила пропуск Олимпиады

Биатлонистка Коукалова подтвердила пропуск Олимпиады

2 часа назад
Новый интернет-флешмоб: подростки едят стиральный порошок

Новый интернет-флешмоб: подростки едят стиральный порошок

3 часа назад
Житель Флориды выиграл в лотерею 451 миллион долларов

Житель Флориды выиграл в лотерею 451 миллион долларов

3 часа назад
"Бавария" победила "Байер" в чемпионате Германии

"Бавария" победила "Байер" в чемпионате Германии

3 часа назад
СМИ: Соединенные Штаты резко увеличат количество ядерных боеприпасов

СМИ: Соединенные Штаты резко увеличат количество ядерных боеприпасов

4 часа назад
Паром протаранил круизный лайнер в порту Барселоны

Паром протаранил круизный лайнер в порту Барселоны

5 часов назад
СМИ назвали реальную зарплату Месси в "Барселоне"

СМИ назвали реальную зарплату Месси в "Барселоне"

5 часов назад
"Движение вверх" может стать самым кассовым в истории российского кино

"Движение вверх" может стать самым кассовым в истории российского кино

9 часов назад
Погода на выходные: русский мороз возвращается

Погода на выходные: русский мороз возвращается

13 часов назад
Самые влиятельные книги о бизнесе в мире

Самые влиятельные книги о бизнесе в мире

16 часов назад
Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%

Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%

17 часов назад
"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

11.01.2018 21:40
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

8 часов назад
Если ребенок плачет при просмотре мультфильмов: вред или польза

Если ребенок плачет при просмотре мультфильмов: вред или польза

20 часов назад
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

11.01.2018 23:10
Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев

Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев

11.01.2018 09:44