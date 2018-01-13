СМИ: Соединенные Штаты резко увеличат количество ядерных боеприпасов

Соединенные Штаты собираются резко увеличить количество ядерных боеприпасов. Об этом сообщило издание Huffington Post. В его распоряжение попал проект новой ядерной доктрины США.

Ставка делается на заряды малой мощности, сообщает телеканал "Россия 24". Это позволит Вашингтону шантажировать другие государства, угрожая точечными ударами. Они способны разрушить целый регион, но избежать масштабного заражения радиоактивными элементами.

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По мощности такие заряды сопоставимы с атомными бомбами, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Среди врагов США в доктрине прописаны Россия, Китай и Иран. Причем доктрина позволяет Вашингтону наносить ядерные удары по любым государствам, даже тем, у которых нет ядерного оружия.