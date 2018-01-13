Житель Флориды выиграл в лотерею 451 миллион долларов

В США житель штата Флорида выиграл 451 миллион долларов в лотерею Mega Millions. Джекпот сорвал 20-летний Шейн Мисслер из города Порт-Ричи. Выигрыш занял десятое место в рейтинге крупнейших в истории Америки. Об этом сообщает Associated Press.

Победитель попросил выдать ему все деньги сразу несмотря на то, что сумма ощутимо уменьшилась – до 282 миллионов. По правилам Mega Millions, получить приз полностью Мисслер смог бы, согласившись на регулярные выплаты в течение 30 лет. Выигрыш счастливчик планирует потратить на свои увлечения и помощь семье.

Как сообщают местные СМИ, неожиданно разбогатевший парень уже уволился с работы. Он заявил, что собирается переехать из родного города. Однако куда именно, пока неизвестно.