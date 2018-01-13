Биатлонистка Коукалова подтвердила пропуск Олимпиады

Серебряный призер Игр 2014 года в Сочи и лидер женской сборной Чехии по биатлону Габриэла Коукалова подтвердила информацию о том, что не сможет принять участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Причиной такого решение стали проблемы со здоровьем.

"Я делала все возможное, чтобы вернуться. Но, к сожалению, это не помогло, — сказала Коукалова, которую цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации биатлона Чехии. — Я очень разочарована, потому что Олимпиада — главное событие для каждого спортсмена".

Коукалова испытывает проблемы с икроножными мышцами. Из-за этого она не выступала на этапах Кубка мира нынешнего сезона. Чешская спортсменка, которая является двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира-2016, не раз заявляла о невозможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх в связи с допинговыми скандалами.