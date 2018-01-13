Команда Williams предложила Кубице роль резервного пилота

Польский пилот Роберт Кубица все еще имеет шанс попасть в команду "Формулы-1" Williams. Как сообщает французское издание L'Equipe, британская команда предложила поляку роль резервного пилота.

Ранее Кубица назывался одним из претендентов на место основного пилота Williams, но, судя по всему, это место займет российский пилот Сергей Сироткин. О подписании с ним контракта должно быть официально объявлено в ближайшее время. В декабре сообщалось, что Кубица готов заплатить "конюшне" 7 миллионов долларов за участие в семи этапах "королевских гонок".