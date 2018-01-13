Арда Туран перешел из "Барселоны" в "Истанбул" на правах аренды

Полузащитник футбольной сборной Турции Арда Туран временно поменял клубную прописку, вернувшись из испанской "Барселоны" на родину. 30-летний хавбек подписал контракт на аренду с клубом "Истанбул Башакшехир", который лидирует в Суперлиге Турции.

При этом срок контракта на аренду небывало большой – 2,5 года, сообщает Спортс.Ru, со ссылкой на официальный сайт "Барселоны". Каталонский клуб при этом сохраняет за собой право продажи игрока в любую другую команду до 2020 года, пока у Турана не закончится действующий контракт.