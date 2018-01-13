"Реал" снова проиграл, отставание от "Барселоны" – 16 очков

В Испании продолжается 19-й тур национального чемпионата. Мадридский "Реал" на своем поле потерпел поражение от футбольного клуба "Вильярреал" со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил полузащитник гостей Пабло Форнальс.

Весь второй тайм в составе "Вильярреала" отыграл 27-летний российский полузащитник Денис Черышев, который принял участие в голевой атаке команды. Встреча с "Реалом" стала для него 11-й в чемпионате Испании в нынешнем сезоне, в десяти из них он выходил на поле на замену.

В 18 проведенных матчах чемпионата "Реал" набрал 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 16 баллов. При этом каталонцы 14 января после матча с клубом "Реал Сосьедад" могут увеличить свой отрыв. "Вильярреал" с 31 очком располагается на пятой строчке.