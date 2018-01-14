Предвыборная гонка набирает обороты: до дня голосования - чуть больше 2 месяцев

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Президентские выборы 2 часа назад
Предвыборная гонка набирает обороты: до дня голосования - чуть больше 2 месяцевЧитайте нас в Telegram
Президентская кампания этого года рекордна по числу участников. Среди них и политические ветераны, и новые, еще мало кому известные лица.
На электронном табло в ЦИКе — обратный отсчет. Настрой Эллы Памфиловой дает понять: работы будет много. Как и кандидатов.
"До 31 января до 18 часов уже будет понятно, кто зарегистрирован. И у кого мы дальше будем проверять подписи в течение 10 дней", — говорит председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Владимир Жириновский собирается в регионы.
"Наша идеология — это благополучие всех граждан. Выдумывать ничего не надо. Мы по налогам даем наши предложения. Дальний Восток — это вообще безналоговая экономика. Там будет бум!", — заявляет председатель ЛДПР, кандидат на пост президента РФ Владимир Жириновский.
Несмотря на предвыборную гонку, кандидат не забывает друзей молодости. У Геннадия Авдеева, ученого и исследователя Востока, Жириновский был свидетелем на свадьбе. Даже фотографии сохранились. И вот теперь золотая свадьба! Но песни пели те же, что и много лет назад.
Точно идет на выборы и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. На этой неделе он получил кандидатское удостоверение в ЦИКе. На заседание Грудинин приехал вместе с главой своего штаба Геннадием Зюгановым, который по традиции с коммунистической прямотой критиковал Запад.
"Страна превратилась в осажденную крепость. И наши западные так называемые партнёры, точнее недоброжелатели, все делают, чтобы взорвать страну изнутри. Нельзя этого допускать. Поэтому честные достойные содержательные выборы это выход из трудного кризиса, из тупика, и мы к этому готовы", — говорит председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Бизнесмен Грудинин утверждает: точно знает, что делать с экономикой.
"Мы разработали совместную программу КПРФ и "Национально-патриотических сил", которая называется "20 шагов". Правда, там написано "20 шагов Грудинина". На самом деле, это 20 шагов, которые совместно были разработаны, и это то, что выведет нашу страну из кризиса", — заявляет кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин.
Особой темой стало обсуждение финансового благополучия Грудинина. Внезапно на заседании Центризбиркома речь заходит о зарубежных счетах предпринимателя.
На момент подачи документов широкая общественность была не в курсе зарубежных активов левого кандидата. Уже после новогодних праздников представители партии срочно сообщили в ЦИК о пяти счетах в иностранных банках и шестистах ценных бумагах. При этом Грудинин тут же предоставил документы, что все это в прошлом. Коммунисты постарались замять недоразумение: мол, нестыковки возникли из-за ошибки банка.
"Я всё в начале указал в декларации но оказалось. Банк допустил оплошность, которую исправили, и, как вы видели, единогласно проголосовав, ЦИК согласился, что я все сделал в соответствии с законом", — утверждает Грудинин.
Но финансовое состояние Грудинина скрупулёзно изучили оппоненты, в том числе лидер ЛДПР и потенциальный конкурент. Реакция Жириновского только подчеркивает накал борьбы.
"Коммунисты окончательно повернули в сторону капитализма . Они ведут на выборы своего кандидата миллиардера. Пять миллиардов за границей. Он скрывает что? Что у него есть ценные бумаги на огромную сумму в пять миллиардов рублей. И что самое неприятное, они за границей находятся. Это большой минус для кандидата в президенты. КПСС — ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот они, миллиарды, что у Ленина, что у других мафиозных структур, и Грудинин Павел Николаевич: все за границей, в Австрии, Германии и так далее, и всячески все это скрывают от народа", — утверждает Жириновский.
Так или иначе, состояние счетов и поступившие от Грудинина уточнения уже вызвали бурную полемику. Дело в том, что два года назад предприниматель баллотировался в депутаты Госдумы и Московской областной думы, но о зарубежных счетах в опубликованной декларации за 2016 год ничего не говорится. Более того, в сентябре прошлого года Грудинин был избран в совет местных депутатов города Видное.
Получается, что в самый ответственный момент у кандидата в президенты от одной из ведущих партий странная суета вокруг финансовых документов, которая дает его критикам право задавать неудобные вопросы. В самом Видном подобные нестыковки уже вызвали очевидное раздражение.
"Мы вместе баллотировались в 2016 году в Московскую областную Думу, и на тот период господин Грудинин, когда подавал документы для регистрации депутатом Московской областной Думы, не указывал сведения о том, что у него имеются зарубежные счета. О том, что у него есть ценные бумаги, какие-то вклады", — говорит председатель совета депутатов Ленинского муниципального района Валерий Венцаль.
Но в итоге юридически все корректно: у ЦИКа никаких претензий, и кандидат зарегистрирован.
Решение уже опубликовано на сайте "Российской газеты". Здесь окончательные данные об источниках доходов, имуществе, счетах, ценных бумагах кандидата. Решительно настроены и выдвиженцы от непарламентских партий, которые должны заручиться поддержкой ста тысяч россиян. Вовсю идет сбор подписей. Борис Титов от партии Роста посетил один из московских следственных изоляторов. Разговор — о правах бизнесменов, к которым возникли претензии правоохранительных органов, и либерализации законодательства.
"Из 4 людей, с кем мы встречались, трое имеют физико-математическое образование, что уже говорит о многом. Партия Роста предлагает большие изменения в уголовном законодательстве и уголовно-процессуальном законодательстве. Мы беседовали непосредственно в камерах с предпринимателями и проводили отдельный приём, почти четверо из пяти идут по 159-й. Самая большая проблема — это резиновая 159-я статья, мошенничество. Все говорят, можно натянуть любое преступление под 159-ю статью. Мы давно уже предлагали модифицировать эту статью, предлагали прежде с самым большим ущербом часть 4 отдать под рассмотрение судом присяжных",- говорит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
В центре внимания и Ксения Собчак: поводом для активной полемики стало ее появление на статусной вечеринке на острове Бали.
Самой Собчак в кадре не разглядеть, но фото с музыкантом Андреем Алексиным, выложенное с геотегом, спровоцировало упреки в проведении корпоратива для одного из миллиардеров. Впрочем, даже если и так, закон Собчак не нарушила. Но сама кандидат настаивает: никаких корпоративов. Ездила обсуждать сугубо финансовые вопросы, связанные с кампанией и продвижением ее программы.
"Первое. В России должна полностью измениться кадровая система. Чиновники должны занимать руководящие посты не по степени лояльности или семейственности, а по уровню профессионализма.
Второе. Чиновники и депутаты должны нести ответственность, если принятое ими решение привело к трагедии или бюджетным потерям. Каждый случай должен расследоваться, провинившиеся — нести ответственность и более не допускаться на управленческие или выборные должности. Третье и самое важное. Необходимо сменить политическую систему. Главная ответственность обеспечивается сменяемостью верховной власти. Именно об этом я подробно говорю в своей платформе", — утверждает кандидат в президенты РФ и ведущая Ксения Собчак.
Тем временем активисты продолжают собирать подписи в поддержку Ксении Собчак. Она и сама совершает поездки по стране. Энергично настроены и сторонники кандидата от "Яблока" Григория Явлинского. Частью кампании оппозиционного политика стали видеоролики, где Явлинский и объясняет, как поднять экономику.
"Я считаю, что в России каждому человеку, каждому гражданину России в европейской части можно выделить 30 соток земли, а за Уралом там даже 60. Выделить этот участок земли можно бесплатно для строительства собственного дома. Продавать его нельзя, обменять его ни на что нельзя. А строить свой дом там можно", — рассказывает председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
"Если начнется массовое строительство, то спрос будет огромные на стройматериалы, практически на все, жилищное строительство. Причем, строительство не многоэтажных домов, а строительство вот этой двухэтажной России", — продолжает Явлинский.
Политики стараются увеличить число сторонников, а Центризбирком уже готов к проверке подписных листов. Процесс даже будет идти под надзором видеокамер — чтобы исключить любые претензии.
На улицах Москвы и других городов уже появились плакаты, напоминающие о приближении выборов. До дня голосования остаётся чуть более 2 месяцев. Гонка набирает обороты. А к десятому февраля уже станет известно, чьи фамилии окажутся в избирательном бюллетене.
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