Чехия: проигравшие в первом туре выборов поддержат Драгоша

Четверо из семи кандидатов в президенты Чехии, которые проиграли в первом туре выборов, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за бывшего председателя Академии наук Иржи Драгоша, сообщил в воскресенье один из таких кандидатов, медик Марек Гилшер. Сам он набрал в первом туре 8,8 процента голосов избирателей.

По словам Гилшера, поддержка Драгоша со стороны Демократического блока усилится, поскольку ранее она разделялась между несколькими кандидатами. "Наша страна нуждается в перемене на посту президента. Необходим такой, который будет достойно представлять нас за рубежом и который внесет в общество позитивную атмосферу", — приводит слова Гилшера РИА Новости.

Голосовать за Драгоша также призвали своих сторонников бывшие кандидаты в президенты дипломат Павел Фишер (в первом туре он получил 10,2 процента), предприниматель Михал Горачек (9,1 процента) и экс-премьер Мирек Тополанек (4,3 процента).

Во второй тур президентских выборов в Чехии, который состоится 26-27 декабря, вышли Драгош, а также действующий глава республики Милош Земан.

Первый тур выборов прошел 12-13 января, свои кандидатуры выставили девять человек, в том числе Земан. Он и набрал наибольшее число голосов – 38,57 процента, у Драгоша – 26,6 процента. Остальные претенденты на высший государственный пост получили от 0,5 до 10 процентов голосов.

Земан впервые за время предвыборной кампании согласился участвовать в прямых дебатах претендентов. Две их теледуэли с Драгошем состоятся на следующей неделе.