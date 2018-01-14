Число жертв землетрясения в Перу уменьшилось

Власти Перу уточнили число жертв землетрясения, которое произошло в регионе Арекипа в воскресенье утром. Ранее сообщалось о двух погибших, однако к настоящему моменту подтверждена гибель только одного, заявила глава правительства страны Мерседес Араос.

От имени руководства Перу она выразила сожаление о потере одной человеческой жизни, а также подчеркнула, что правительство "внимательно следит за здоровьем людей, которые получили ранения после землетрясения". Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент Араос проводит правительственное совещание для оценки ущерба от стихии.

Со своей стороны министерство здравоохранения Перу со ссылкой на главу ведомства Абеля Салинаса сообщило, что всем пострадавшим, которых около 65 человек, оказана помощь.

Для временного размещения членов 63 семей, жилье которых пострадало в результате землетрясения, Национальный институт гражданской обороны Перу обязался доставить 100 палаток и матрасов. Министерство обороны заявило о готовности направить при первой необходимости почти тысячу военных для оказания помощи.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа.