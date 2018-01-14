Товарняк с серой под Волгоградом потушили

Сотрудники чрезвычайной службы ликвидировали тление в пяти вагонах с серой в товарном поезде, тление наблюдалось в 17. Их пролили пеной.

Инцидент произошел в Волгоградской области.

На месте работает мобильная лаборатория. ПДК вредных веществ в атмосфере в норме. Угрозы населению нет, передает ТАСС.