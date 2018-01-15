Появилось видео задержания подростка, устроившего резню в пермской школе

Преподаватель и 11 учеников пострадали в результате поножовщины в пермской школе, устроенной двумя 16-летними подростками, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Очевидцы сняли на видео задержание предполагаемого подозреваемого — Льва Б., на чьей странице во "ВКонтакте" размещено несколько записей из американской школы "Колумбайн", где в 1999 году в результате нападения погибли 15 человек.

Инцидент произошел в школе №127 с углубленным изучением отдельных предметов в 10:19 по местному времени (08:19 по Москве). По данным стражей порядка, конфликт начался с драки бывшего и нынешнего учеников, причем в ход пошли ножи. Попытка разнять сцепившихся подростков успехом не увенчалась — учительница получила удар ножом в шею, еще девять школьников получили порезы.

"Подозреваемые задержаны, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере", — отметили в управлении МВД.

На кадрах видно, как окровавленного Льва Б. в наручниках выводят из школы полицейские и передают дежурившим у порога врачам. По предварительным данным, в учебное заведение он пришел, чтобы выяснить отношения со знакомым, который о нем негативно отзывался в соцсетях.