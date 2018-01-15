СК завершил расследовать дело Серебренникова

В пресс-службе СКР подтвердили, что расследование дела против режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, завершено.

В понедельник в Басманном суде Москвы стало известно, что уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера "Седьмой студии" Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство.

Суд над Масляевой будет проведен в особом порядке. По словам адвокатов, окончательное обвинение в отношении фигурантов дела не изменилось.

Обвиняемым инкриминируется особо крупное хищение денежных средств, выделенных основанной Серебренниковым "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа".

Кроме заключенного под стражу Малобродского, все обвиняемые находятся под домашним арестом, передает "Интерфакс".

Как известно, в конце октября 2017 года в рамках дела была задержана и отправлена судом под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая раньше возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Никто из фигурантов, кроме Масляевой, заключившей сделку со следствием и давшей показания на бывших коллег, свою вину не признает.

Еще одна фигурантка дела — бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как считает следствие, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова — арестована заочно и объявлена в международный розыск. Судебный процесс в отношении неё пройдет в заочной форме.