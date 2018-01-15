Предвыборный сайт Путина начал работу

В Интернете заработал сайт putin2018.ru, посвященный предвыборной кампании Владимира Путин, который баллотируется на выборах президента России 2018 года в качестве самовыдвиженца.

Девизом сайта стала фраза "Сильный президент – сильная Россия". На ресурсе можно найти текущие новости о предвыборной кампании, информацию о доверенных лицах кандидата, биографию президента, а также множество фактов о различных проектах, к которым Владимир Путин имел отношение.

Выборы главы государства назначены на 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин выдвинулся на них в порядке самовыдвижения. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. По данным на 12 января, было собрано уже более 400 тысяч автографов. Как ранее пояснил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов, сбор подписей продолжается, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Владимиру Путину.