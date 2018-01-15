Он был солнышком Театра Сатиры: Москва проводила Державина в последний путь

В Москве простились с Михаилом Державиным. С народным артистом России, любимым миллионами зрителей, прощались в Театре Сатиры, которому Державин посвятил ровно полвека. Он создал десятки ярких запоминающихся образов не только в театре, но и в кино, и на телевидении — блестяще владел искусством перевоплощения, обладал филигранным чувством юмора и неповторимым обаянием. Сотни людей проводили любимого актера аплодисментами.

Это кажется невозможным. Еще совсем недавно на этой сцене он был живой, улыбчивый, и зал, смеясь и плача, рукоплескал любимому, народному.

Сегодня здесь венки. Черный провал кулис. Светлая фотография. И главные люди в его жизни — Александр Ширвиндт, Роксана Бабаян. Слова не нужны, боль не спрятать.

Лучший друг найдет в себе силы, пошутит в зал про 72 года дружбы. И от этой шутки станет еще горше.

"Я думаю, что сейчас там где-то опомнятся и куда-то нас внесут, — сказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. — И напишут, что это достойно какого-то знака и даже рекорда. То я эту медаль получу и тебе принесу. До скорого, любимый!"

В какой-то момент зал встал. Вот так, в молчании, прощались, не сдерживая слез, как провожают самого дорогого человека.

Ведь так и было: он был близким и родным для миллионов. Стоило прийти на спектакль, включить телевизор, увидеть его или этот непревзойденный дуэт — Державин-Ширвиндт, и словно куда-то уходили печали и горести.

Приносить радость и дарить настроение — это огромный талант, человека большой души.

"Он удивительно был теплый, солнечный человек, — вспоминает своего коллегу народная артистка СССР Вера Васильева. — Он мог одарить одним словом так, что становилось легко на душе".

Они звали его Михал-Михалыч, а еще очень трогательно — Мих-Мих. Державин был верен Театру Сатиры больше полувека, сыграл шесть десятков ролей. И заодно успел поставить телерекорд — 140 выпусков знаменитого "Кабачка 13 стульев".

Три десятка ролей в кино, где снимался с 1956 года. Каждая из них — любимая. Это и "Трое в лодке, не считая собаки", и "Моя морячка".

И как страшно звучит в этом театре, где принято смешить и смеяться, глухая тишина.

"В театре говорят: ушло, закатилось наше солнышко. Я абсолютно разделяю эту фразу. Действительно он был солнышко в театре", — подчеркнул писатель и сценарист Аркадий Инин.

"Это огромная потеря, не только актерская, но и человеческая. Просто огромная потеря", — считает народная артистка России Вера Алентова.

Михаил Державин похоронен там, где покоится его отец — актер театра имени Вахтангова Михаил Державин-старший — на Новодевичьем кладбище.