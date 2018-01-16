Раненая пермская учительница после операции пришла в сознание

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Резня в пермской школе 24 минуты назад
Раненая пермская учительница после операции пришла в сознаниеЧитайте нас в Telegram
В сознание пришла раненая в шею учительница пермской школы N127. Но ее состояние пока остается стабильно тяжелым. Пока она еще слаба и не может разговаривать. Кроме того, врачи пока держат ее на аппарате искусственной вентиляции легких. Преподавательница младших классов потеряла много крови, защищая четвероклассников от двух 16-летних налетчиков с ножами.
В больнице находятся и двое зачинщиков поножовщины. У их палат дежурят сотрудники полиции. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщает ТАСС. Причиной поножовщины мог стать затянувшийся конфликт между двумя подростками. Один из зачинщиков драки на ножах уже переведен в отделение сосудистой хирургии, второго переведут в ближайшее время, пообещал врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.
Ранения во время драки на ножах в школе пострадали 15 человек. 12 из них были госпитализированы. В том числе девять детей в пермскую Краевую детскую клиническую больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, но динамика положительная. Угрозы для его жизни нет.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. По предварительным данным, один из устроивших поножовщину в школе ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Трагедии в пермской школе можно было избежать, если бы специалисты вовремя отреагировали на поведение подростка, считает уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. По некоторым данным, один из зачинщиков поножовщины страдал игроманией и употреблял наркотики.
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