Таинственный уход легендарной певицы: в истории Долорес О'Риордан поставлена точка

Теперь о смерти солистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Как пишут все мировые СМИ: "скоропостижно скончалась при загадочных обстоятельствах". Полиция до сих пор не могут назвать причину смерти 46-летней Долорес. Ее нашли мертвой в номере лондонского отеля. Поклонники в шоке. Родственники певицы взяли паузу — с журналистами не общаются, отрезают: оставьте нас в покое. К слову, у Долорес пятеро детей.

Легендарная композиция группы The Cranberries — Zombie. Песня – протест, крик и память. Так Долорес ОʼРиордан отреагировала на теракты в Англии в 1993 году. Два взрыва бомбы. И две жертвы – маленькие мальчики. Она пыталась встряхнуть страну и объяснить, что мир начинается с наведения порядка внутри общества.

In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie.

What's in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh.

"Эта песня на особенную тему. Я заметила во время турне по многочисленным странам, что зрители неравнодушны, у них всегда сильная реакция. Наверное, потому что многие потеряли близких в войнах, в конфликтах и тому подобных трагичных ситуациях. Они чувствуют, что эта тема касается их напрямую. Я вижу, как песня вызывает у людей очень сильные эмоции, они не могут оставаться равнодушны", — поясняла певица.

Младшая из семи детей Долорес родилась в бедной фермерской семье. Способности к музыке у девочки появились уже в детстве. Ирландские народные танцы, игра на гитаре, позднее — собственные песни. Первую композицию будущая солистка The Cranberries написала в 12 лет.

"В молодости кажется, что у тебя очень много времени впереди. Но время быстро уходит, ускользает. Жизнь это большое путешествие. Так уж получилось, что у меня она отличается от той, которую ведут большинство людей", — говорила о себе Долорес.

Певица, композитор, автор текстов. Музыка для Долорес была особым способом коммуникации. Это и политические манифесты, и личные трагедии, и истории из жизни. Dreems — первый сингл Долорес из сольного альбома. О том, как скоротечно время, на него сняли три разных клипа, а сама композиция возглавила мировые чарты.

Для многих группа The Cranberries — целая эпоха. А ее локомотивом, как отмечают критики, и была хрупкая Долорес.

"Долорес была уникальна как рок-певица. У нее был уникальный голос. В нем была легкость и жизнелюбие, ярость, страсть, все то, что ищут люди в музыке. Но Долорес была не только певицей, она и сама писала песни. Большинство самых известных песен группы написаны ей от начала и до конца", — подчеркивает музыкальный критик Денис Бояринов.

Впрочем та Долорес ОʼРиордан, которую мы знаем, это лишь одна из сторон многогранной личности. Звезда на сцене, учитель для миллионов поклонников по всему миру, дома Долорес была заботливой мамой: пятеро детей — трое сыновей и две дочки.

"Я выросла в доме, где было 12 детей. Это было шумно и весело. Поэтому я люблю, когда вокруг много детей. Для меня это важно, так я чувствую себя комфортно", — рассказывала о своей семье певица.

Тело Долорес нашли в лондонском отеле. Скотленд-Ярд назвал ее уход из жизни таинственным и неожиданным. Версии звучат разные. Одни говорят, что причиной смерти стала долгая болезнь, другие – сердечный приступ. Реакция последовала со всего мира. От слов сожаления не воздержался и президент Ирландии.

"С большой печалью я узнал о смерти Долорес О'Риордан — музыканта, певицы и писательницы. Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе. Я с любовью вспоминаю, как политик от Лимерика познакомил нас", — рассказал президент Ирландии Майкл Хиггинс.

Долорес было 46 лет. На фоне ее смерти продажи альбома The Cranberries выросли на 900 процентов. Поклонники по всему миру не могут поверить, что в истории Долорес О'Риордан поставлена точка.