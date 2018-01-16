Пермская резня: родители подростка просили о помощи, но их оштрафовали

Первые тревожные сигналы у одного из зачинщиков поножовщины в Перми стали появляться еще в 2012 году. "Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение", — подчеркнула детская уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

С того же времени Лев Б. стоял на внутришкольном учете. В связи с проявлением агрессии к сверстникам подросток был переведен на индивидуальное обучение, сообщает РИА Новости. При этом. Как отметила Кузнецова, специалисты, которые могли бы скорректировать его поведение, подключены не были. После того, как ситуация усугубилась, в 2017 году родители обратились в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако комиссия ограничилась тем, что оштрафовала родителей мальчика.

"Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы. Чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются? Повышение квалификации кадров, работающих с детьми — это жизненно важно для наших детей", — заявила Анна Кузнецова.

Двое одетых в черное подростков ворвались в класс к четвероклассникам и устроили там поножовщину. Драка между зачинщиками началась еще в коридоре. В итоге ранения получили 15 человек, в том числе учительница начальных классов. Педагог с 25-летним стажем получила ранение в шею, защищая детей. Она потеряла много крови. Госпитализированы были 12 детей.

Один из нападавших имел проблемы с наркотиками и игровую зависимости. У палат зачинщиков драки выставлена охрана. Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства двух и более лиц.

Охраной школы, где произошло нападение на четвероклассников, занималось охранное агентство "Аякс". Во всех образовательных учреждениях Пермского края начались проверки после ЧП в школе 217. Межведомственные комиссии проверят запасные входы и выходы, пути эвакуации, работу противопожарных систем, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов. Кроме этого будут проверено использование электронных карт школьниками на входе в школы, наличие памяток и инструкций у охранников на случай, если у ребенка нет электронный карты.