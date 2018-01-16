Депрессия и боли: что могло привести к смерти вокалистки The Cranberries

Журналисты и полиция расследуют возможные причины смерти вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. По одной из версий, 46-летняя певица долгое время боролась с депрессией, которая усугублялась болями в спине и переутомлением. Официальная причина гибели артистки пока не названа.

Долорес О’Риордан была найдена мертвой 15 января в номере гостиницы "Хилтон" в лондонском районе Вестминстер. В британскую столицу музыкант приехала, чтобы работать над новыми песнями.

Друзья О’Риордан говорят, что та страдала от затяжной депрессии, сообщает TMZ. В 2013 году вокалистка The Cranberries пыталась уйти из жизни, а в 2015-м ей поставили диагноз "биполярное расстройство". В ноябре 2014 года О’Риордан напала на двух полицейских в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

В 2017 году The Cranberries были вынуждены отменить тур из-за того, что вокалистке группы внезапно стало плохо, сообщает The Irish Times.

Тогда в интервью О’Риордан призналась, что у нее произошел нервный срыв.

"Я сорвалась, вышла из себя. Это произошло из-за огромного количества работы", -рассказала вокалистка The Cranberries.

На момент смерти О’Риордан находилась в разводе. У нее остались трое детей: 20-летний сын Тейлор Бакстер и дочери Молли Ли (16 лет) и Дакота Рейн (12 лет).