Сергей Прядкин: Катар предложил провести Суперкубок России у себя

Российская футбольная премьер-лига может изменить формат и место проведения Суперкубка России, который разыгрывается с 2003 года. Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что появился вариант сыграть матч между чемпионом и обладателем Кубка нашей страны в Катаре.

"Варианты такие: либо мы Суперкубок проводим на неделю раньше, либо — в пятницу и клубы, которые участвуют в нем, затем играют в среду или четверг. Но есть одно предложение вообще изменить формат проведения — провести в декабре за границей, популяризировать российский футбол", — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он сообщил, что на проведение Суперкубка России претендует несколько стран. "Есть предложение от Катара — правопреемника чемпионата мира, есть предложения от европейских коллег, Казахстанская федерация предлагала варианты, но это все обсуждается. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место", — заявил глава РФПЛ.