Эротические танцы в нижнем белье: клип будущих летчиков "порвал" Сеть и заинтересовал прокуратуру

До полетов в небо еще далеко, начать решили с покорения вершины славы. Студенты-первокурсники из Ульяновского института гражданской авиации оказались в центре скандала после того, как сняли пародию на известный зарубежный клип. Ролик с эротическими танцами в нижнем белье оказался в Интернете и вызвал неоднозначную реакцию. К проверке подключились даже сотрудники транспортной прокуратуры.

Шаловливой походкой первокурсник Ульяновского летного училища провожает видеооператора в недра, видимо, студенческого общежития. Перед входом не забывает вытереть трусы о дверь и косяк. Пародия на известный клип Бенни Бенасси Satisfaction ("Удовлетворение"). Говорят, снимали поздравление для дорогих дам на Татьянин день. Но впечатление такое, что курсантам мужского пола здесь хорошо и без девочек.

На головах — форменные фуражки. Из другого снаряжения лишь кожаные ремни из секс-шопа, надетые, словно портупеи, и, конечно, галстуки. Как без них? Курсанты же! Мастера на все руки, а куда деваться? И за штурвал подержаться могут, и повращать большим молотком.

"Без порток, а в шляпе" — это про них. Пусть на костюмы не хватило, зато какая грация! Образы очень органичны. Вот курсант непринужденно поглощает банан. А вот, очевидно, из-за того, что не работает фен, будущий летчик активно сушит на себе нижнее белье. Кто-то прыскает на стекло, другие натирают свои сапоги. В какой-то момент даже появляется ощущение, что человек за камерой ищет выход из этой вакханалии, но его усилия тщетны. Он попадает в самое пекло — прачечную. И из этого рассадника ему уже не выбраться.

Такое "дерганое" поведение для молодых парней в условиях недостатка женского внимания для курсантов не редкость, говорят сексологи Екатерина и Нина Лебедевы.

- Как вам видео?

- Провокационное, — говорят сексологи.

- Здесь все-таки поздравление или что-то не то?

- Два в одном, так сказать. Сексолог увидит здесь проявление гомосексуализма. Даже Наполеон любил ласкать своих солдат и брал к себе в помощники молодых, красивых и женственных мужчин.

На этом не останавливаемся. Пытаемся нащупать у сексологов ту тонкую грань... Кажется, все дело в наборе движений для брачного танца.

- Взять ремень, расстегнуть, перевязать и снять видео, и будет прямо... Или как?

- Вот вы, например, около женщины совершенно по-другому сделали с ремнем, нежели эти мужчины. То есть это было так, а не вот так.

- Что это значит?

- Что вам хватает женского внимания, а бедным курсантам просто женского внимания не хватает! У них Белоснежка одна на всю армию!

Наполеон, может быть, и брал себе в помощники чувствительных и молодых курсантов. Но ректор Ульяновского учебного заведения такой "голубой огонек" в исполнении своих воспитанников, увы, не оценил. Всех участников шоу добровольно-принудительно вывели из своих притонов, приказали надеть ремни на те части тела, которые предусмотрены правилами приличия, а под галстуками — застегнуть рубашки. Было жарко, когда-то радужное настроение упало.

В старейшем в России учебном заведении по подготовке лётного состава для гражданской авиации говорят: творческие порывы своих воспитанников приветствуют, но не в таком виде. Ведь после такого можно свернуть со взлётного поля на скользкую дорожку. В этот раз "Кожаный мальчишник" окончился отчислением всех любителей помахать на камеру совсем не руками.