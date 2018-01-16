Посещающим КНДР американцам советуют готовиться к смерти

Представители американского Госдепа просят сограждан, готовящихся посетить КНДР, составить завещание, спланировать свои похороны и назначить опекунов для детей и домашних животных. Власти США предупреждают туристов, что у их государства нет дипломатических отношений с Северной Кореей, сообщает Fox News.

Американские чиновники отмечают, что те, кто планируют поехать в самую закрытую страну в мире, должны быть готовы к худшему. Представители власти утверждают, что с гражданами США в КНДР может произойти что угодно, и родное государство не сможет им помочь.

Стоит отметить, что получить визу в КНДР американцам крайне непросто. Относительно небольшой процент туристов из США получает одобрение на посещение Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что американцам вообще запретят посещать самую закрытую страну в мире (https://www.vesti.ru/doc.html?id=2912530), однако затем власти США передумали идти на столь жесткие меры.

Летом 2017 года вскоре после возвращения из КНДР скончался американский студент Отто Уормбиер, который был приговорен в марте 2016 года северокорейским судом к 15 годам тюрьмы за кражу и попытку вывоза из страны пропагандистского плаката.

С тех пор отношения между двумя странами существенно обострились.