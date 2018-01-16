Оливер Иванович был убит шестью пулями

Сербский политик Оливер Иванович был ранен шесть раз. Таковые результаты вскрытия. Ранее сообщалось о пяти огнестрельных ранениях.

Главный врач больницы Милан Иванович рассказал, что на теле убитого были обнаружены шесть входных отверстий и четыре выходных, две пули остались в теле. Все раны — в верхней части грудной клетки.

"Пули повредили жизненно важные органы Ивановича, верхнюю аорту, дорсальную вену и печень, что привело к мгновенному обильному кровотечению", — рассказал врач.

В Ивановича стреляли из пистолета югославского производства Zastava М70. Причем, по мнению экспертов-криминалистов, убийцы были профессионалами. Об этом говорит точность попаданий, а также тот факт, что стрельба велась из движущегося автомобиля.

Оливер Иванович был застрелен в тот момент, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Как сообщает ТАСС, тело политика уже передали родственникам. В среду его привезут в Белград и похоронят на Новом кладбище.