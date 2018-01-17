РФПЛ вошла в шестерку чемпионатов по уровню зарплат

Российская футбольная премьер-лига оказалась на шестом месте среди европейских чемпионатов по уровню зарплат футболистов. Первое же место в списке досталось английской Премьер-лиге. Об этом стало известно из отчета Союза европейских футбольных ассоциаций.

Англичане опережают идущих вторыми немцев почти вдвое. Средняя зарплатная ведомость Премьер-лиги составляет 153,9 миллионов евро. В чемпионате Германии суммы куда скромнее – 75,3 миллиона евро. На третьем месте в списке УЕФА расположилась испанская Ла Лига (73,5 млн). Ненамного отстали от нее итальянцы (68,2 млн). Чемпионат Франции замкнул пятерку (51 млн).

Что касается Российской футбольной премьер-лиги, то здесь средняя зарплатная ведомость равняется 31,3 миллионов евро, сообщает ТАСС.