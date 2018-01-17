"Спартак" стал четвертым клубом Европы по приросту болельщиков

По итогам сезона-2016/17 московский "Спартак" оказался в четверке европейских футбольных клубов по приросту посещаемости. Речь идет о домашних матчах команды. Это стало известно из отчета Союза европейских футбольных ассоциаций. Российский "Краснодар" стал по этому показателю пятым.

Возглавил список УЕФА английский "Вест Хэм". В прошедшем сезоне он собрал на 22 тысячи поклонников больше, чем в позапрошлом чемпионате. Объясняется это тем, что клуб переехал с менее вместительной арены (35 тысяч зрителей) на Олимпийский стадион в Лондоне, который рассчитан на 60 тысяч болельщиков, сообщает ТАСС.

Второе место занял шотландский "Селтик". Прирост составил 9876 зрителей. Тройку замкнул "Ливерпуль". Англичане улучшили свои показатели на 9106 человек. У "Спартака", расположившегося на четвертой строчке, прирост посещаемости — 7581 зритель. ."Краснодар" занял пятое место (6442).