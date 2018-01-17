"Мемориал": офис в Назрани подожгли двое в масках

Офис правозащитного центра "Мемориал" в Назрани подожгли двое неизвестных в масках.

Пожар произошел в ночь на среду. Огонь потушили в течение получаса, площадь возгорания составила около 80 квадратных метров, никто не пострадал. По данным МЧС, сгорело несколько компьютеров и мебель. В правоохранительных органах считают, что причиной пожара мог стать поджог.

В правозащитном центре заявили, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как в 03:35 ночи к зданию подъехала машина, из которой вышли два человека в масках с канистрой в руках. Они приставили к стене лестницу и поднялись к окну второго этажа. Также они пытались сломать видеокамеру, но это им не удалось. Потом злоумышленники вышли из зоны видимости камеры. Судя по всему, они разбили окно, проникли в офис, разлили содержимое канистры и подожгли.

В "Мемориале" подчеркнули, что занимались исключительно проблемами прав человека в Ингушетии и никак не были связаны с "чеченской тематикой". Как сообщает РИА Новости, правозащитный центр назвал случившееся террористическим актом и выразил надежду на то, что власти Ингушетии возьмут расследование преступления под свой контроль.