Экспертиза: ранивший журналистку "Эха Москвы" страдает шизофренией

Стационарная психиатрическая экспертиза, проведенная Борису Грицу, напавшему на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, установила, что он страдает параноидной шизофренией.

Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат Фельгенгауэр Сергей Бадамшин.

По его словам, экспертиза вынесла в отношении Грица вердикт: "параноидная шизофрения с непрерывным типом течения".

Врачи пришли к выводу, что из-за этого нападавший, тяжело ранивший в шею радиоведущую, во время совершения преступления не осознавал характер содеянного.

Кроме того, отмечается, что заболевание мужчины препятствует даче им показаний следствию и поэтому Гриц нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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Бадамшин отметил, что он и его клиентка, ознакомившись с заключением экспертизы, согласны с ним.

23 октября прошлого года Борис Гриц проник в редакцию радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. После своего задержания он заявил, что Фельгенгауэр телепатически изводила его долгое время.