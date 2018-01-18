Шахматы. Крамник и Карлсен сыграли вничью в Вейк-ан-Зее

В голландском городе Вейк-ан-Зее продолжается престижный шахматный турнир с участием сильнейших гроссмейстеров мира. В пятом раунде соревнований россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Еще один россиянин Сергей Карякин вновь продлил свою ничейную серию на турнире. Пятой ничьей в пяти встречах для Карякина стала игра против соотечественника Максима Матлакова. Четвертый российский участник соревнований Петр Свидлер был сильнее китаянки Хоу Ифань.

После пяти туров первое место в турнирной таблице делят азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, индиец Вишванатан Ананд и голландец Аниш Гири, в их активе по 3,5 очка. У Крамника и Карлсена по 3 очка, у Карякина и Свидлера по 2,5.