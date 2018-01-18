Купание в проруби на Крещение - не церковная, а народная традиция

В четверг у православных наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления – день считается главным и последним для святочных гаданий.

Как сообщил ТАСС настоятель храма Рождества Богородицы в поселке Лазаревское города Сочи, протоиерей Дионисий Марчук, купание в проруби в крещенскую ночь – не церковная традиция, а народный обычай. Духовенство считает, что праздник важнее отметить молитвой и причастием в храме.

Между тем, в Москве безопасность праздничных мероприятий будут обеспечивать порядка 500 спасателей и добровольцев. Праздничные богослужения пройдут в столичных храмах 18 и 19 января.

Богоявление – постный день в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, он решился крестить Иисуса и благовествовать о нем, за что его и казнили приспешники царя Ирода.

Накануне Крещения постятся до первой звезды, однако последующая трапеза скромнее, чем в канун Рождества. До трапезы необходимо тщательно убрать дом. Канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, поэтому люди шли в церковь за святой водой и затем окропляли ей жилые помещения, домашних животных и домочадцев.

Считалось также, что в крещенскую ночь можно загадывать любое желание – поскольку в это время небо превращается во врата, ведущие к Господу.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Лучшие иордани в Москве и Подмосковье — здесь.

Ранее митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" объяснил, чем храм лучше проруби.