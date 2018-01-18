Бриджит Бардо о домогательствах: актрисы намеренно заигрывают с продюсерами

Смешными и лицемерными назвала жалобы американских актрис на домогательства со стороны режиссеров и продюсеров французская кинозвезда Брижит Бардо в интервью журналу Paris Match.

"Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем, чтобы спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались", — сказала актриса.

Бардо заявила, что никогда не подвергалась домогательством, хотя была секс-символом 50-х и 60-х годов, что же касается словесных домогательств, кинозвезда сообщила, что ей были приятны даже спорные комплименты.

Ранее еще одна французская кинозвезда Катрин Денев и еще 99 женщин написали открытое письмо, в котором заявили, что открытые ухаживания со стороны мужчин и прочие "неуклюжие проявления" чувств не являются преступлением. Позже Денев извинилась за свои слова, сообщив, что не хотела обидеть жертв насильников.