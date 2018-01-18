Шурыгину призывают вывести на чистую воду, а ее насильника вернуть в тюрьму

Новыми скандальными подробностями продолжает обрастать дело о насилии над Дианой Шурыгиной. Сергей Семенов, который недавно вышел из тюрьмы по УДО, вновь лишен свободы.

На него на полтора года надели электронный браслет и поместили под домашний арест. Гулять юноша может только до десяти вечера и не уезжать на расстояние больше 25 километров от дома. Сергей говорит, что это было главным требованием его освобождения.

Тем временем, защитница Шурыгиной — актриса Александра Холошина начала сбор подписей с призывом вернуть Семенова обратно в тюрьму.

А вот участницы скандальной вечеринки, на которой произошла эта история, признались, что в следственном отделе их запугивали и заставили забрать показания о том, что они видели, как Диану бил ее отец. Тем более что, по некоторым сведениям, дело Шурыгиной вел ее дядя – полковник уголовного розыска.

Об этом девушки рассказывают в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в очередной раз посвященной этой истории.

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Общественный деятель Павел Пятницкий считает, что сейчас главная задача общества – не загнобить Шурыгину, а добиться, чтобы ее вывели на чистую воду. "Чтобы она понесла уголовное наказание за заведомо ложный донос", — поясняет он.

В студию пришел и депутат Виталий Милонов, который ранее уже достаточно резко высказался в адрес Шурыгиной и вновь повторил нелицеприятную для девушки оценку ее поведения.

Гости в студии в очередной раз раскололись на два лагеря по вопросу, кто же жертва в этой истории: Шурыгина или Семенов, а также раскрыли некоторые тайны из прошлого Дианы, которые могут объяснить произошедшее на той вечеринке.