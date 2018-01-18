Сторонникам Навального предложили три места для акции 28 января

Московские власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города предложили три альтернативные площадки — на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала представитель департамента региональной безопасности московской мэрии Елена Романова.

По ее словам, речь идет о парке "Сокольники", улице Люблинской с митингом у памятника "Солдатам Отечества" и шествии по улице Маршала Бирюзова с последующим собранием на улице Маршала Василевского.

Романова подчеркнула, что выбор площадки теперь — за организаторами акции.

25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидаты в президенты РФ, ссылаясь на отсутствие у него пассивного избирательного права.

В ответ оппозиционер заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения Европейского суда по правам человека, пригрозил обжалованием решения ЦИК в Конституционном суде и сообщил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

Позднее Навальный сообщил, что столичные власти в ответ на уведомление о шествии по Тверской улице и митинге на Охотном ряду вблизи Кремля, предложили свой вариант.