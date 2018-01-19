Турция не позволила США направить отряды курдов на сирийскую границу

США отказались от планов по созданию "сил безопасности границы" в Сирии из-за позиции Турции. По данным Wall Street Journal, Вашингтон намеревался сформировать 30-тысячные отряды курдов для охраны территорий, граничащих с Ираком и Турцией. Американцы даже начали обучение местных военных.

Однако эта идея вызвала дипломатический скандал, сообщает телеканал "Россия 24". В Турции отряды назвали террористическими, а их создание — угрозой национальной безопасности. По данным СМИ, Турция даже стянула к границе танки.

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После таких действий американская сторона заявила, что США вообще не собирались создавать отряды на границе. Просто Вашингтон неправильно поняли. Однако Wall Street Journal утверждает: такие планы все же были, и США пришлось отказаться от них именно под давлением Анкары.