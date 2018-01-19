Американцы нарушили банковскую тайну российских дипломатов

Москва обвиняет Вашингтон в нарушении банковской тайны российских дипломатов. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД.

Речь идет о публикации на портале BuzzFeed транзакций дипведомства по запросу спецкомиссии по расследованию пресловутого вмешательства Москвы в американские выборы. В российском внешнеполитическом ведомство отметили, что этот новостной портал по сути является информационным инструментом американских спецслужб. И, очевидно, что публикация конфиденциальных сведений не могла появиться без ведома властей.

"Получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, – дело рук официального Вашингтона", — говорится в заявлении МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что некоторые данные были злонамеренно сфальсифицированы, а еще напомнили, что публикация конфиденциальных данных — это преступление.

"Инициаторы очередной антироссийской провокации пытаются придать конспирологический характер обычным переводам зарплаты, перечислению дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт", — заявили в министерстве.

В МИД РФ призвали американские власти "прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение".

Как сообщает "Россия 24", в свою очередь телеканал CNN, который на днях был признан Дональдом Трампом самым "фейковым", расширяет свое московское бюро. Как заявили в руководстве СМИ, штат будет увеличен почти вдвое, а основное внимание журналисты уделят Владимиру Путину и внешней политике Москвы.