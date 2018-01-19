Штаб Путина собрал в 5 раз больше подписей, чем нужно, и решил остановиться

Избирательный штаб Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ в порядке самовыдвижения, принял решение с 22 января остановить сбор подписей в поддержку кандидата, которых на данный момент собрано уже более полутора миллионов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сопредседатель избирательного штаба Сергей Когогин. По его словам, данное количество в пять раз превысило число необходимых подписей и поэтому с 22 января принято решение остановить их сбор.

Другой сопредседатель того же штаба, Александр Румянцев, рассказал журналистом, что доверенные лица Владимира Путина готовятся к участию в предвыборных дебатах в регионах РФ.

Он также сообщил, что к вечеру 19 января в Центризбирком будет представлен второй список доверенных лиц нынешнего главы государства, в который вошли представители всех 85 регионов РФ.

Речь по его словам идет о более чем 400 персонах, среди которых представители всех слоев общества, "от домохозяек до выдающихся деятелей культуры, науки, образования, медицины и так далее".