Создатели ховерборда сделали летающий сегвей. Видео

Создатели ховерборда сделали летающий сегвей. ВидеоЧитайте нас в Telegram
Представители французской компании Zapata опубликовали видео, на котором запечатлены испытания летающего сегвея Zapata Ezfly, созданного на основе реактивного ховерборда Flyboard Air. Новый летательный аппарат способен разгоняться до 150 километров в час и подниматься на высоту до трех километров, сообщает New Atlas.
Опубликованные ниже кадры были сняты в Техасе в октябре 2017 года. В испытаниях участвовали десять человек, летавшие на новом сегвее над водой в специальных защитных костюмах.
Во время испытаний авторы проекта осмелились подняться вверх лишь на 30 метров.
Когда подобные летательные аппараты поступят в продажу, неизвестно. Ранее сообщалось, что немцы слетали в магазин в ванной.
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