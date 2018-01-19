Создатели ховерборда сделали летающий сегвей. Видео

Представители французской компании Zapata опубликовали видео, на котором запечатлены испытания летающего сегвея Zapata Ezfly, созданного на основе реактивного ховерборда Flyboard Air. Новый летательный аппарат способен разгоняться до 150 километров в час и подниматься на высоту до трех километров, сообщает New Atlas.

Опубликованные ниже кадры были сняты в Техасе в октябре 2017 года. В испытаниях участвовали десять человек, летавшие на новом сегвее над водой в специальных защитных костюмах.

Во время испытаний авторы проекта осмелились подняться вверх лишь на 30 метров.

Когда подобные летательные аппараты поступят в продажу, неизвестно. Ранее сообщалось, что немцы слетали в магазин в ванной.