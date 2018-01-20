"Локомотив" готов приобрести футболиста "Зенита" Шатова

Московский "Локомотив" выразил заинтересованность в футболисте питерского "Зенита" Олеге Шатове. Игрок может прийти в "Локомотив" на место Дмитрия Тарасова, контракт которого заканчивается летом 2018 года. В московском клубе пока не спешат предлагать своему полузащитнику новое соглашение.

Железнодорожники ищут флангового полузащитника, а "сине-бело-голубые" наоборот не нуждаются в услугах игрока сборной России, сообщает "Спорт день за днем". Таким образом, потенциальная сделка может устроить каждую из сторон.

Шатов оказался в числе трех футболистов, не отправившихся на очередной сбор команды. Помимо него в Санкт-Петербурге остались Артем Дзюба и Александр Анюков. Известно, что игроки атаки питерцев тренируются в составе "Зенита-2" и по информации источника в клубе, они могут покинуть состав "Зенита".

Шатов провел за "Зенит" 155 игр, забил 25 голов. Он выступает за питерский клуб с 2013 года.