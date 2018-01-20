Несмотря на судебный запрет, АНБ США удалило данные интернет-слежения за 7 лет

Агентство национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Америки не сохранило перехваченные интернет-данные, которые были получены в ходе слежки в период с 2001 по 2007 год. Об этом сообщило издание Politico.

С 2007 года согласно судебным предписаниям агентство было обязано хранить данные по программе электронного слежения за гражданами Соединенных Штатов, которую Джордж Буш – младший проводил с 2001 по 2007 год. Еще в 2014 году информация была в сохранности, а затем ее удалили – якобы чтобы освободить место для хранения новых файлов, передает ТАСС.

Также были удалены и резервные копии, которые делались в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представители АНБ отметили, что информация была удалена ненамеренно, и заявили, что, возможно, часть данных с 2003 по 2007 год удастся восстановить благодаря сохранившимся метаданным.