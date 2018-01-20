"Ливерпуль" готов заплатить "Реалу" 100 млн евро за Бэйла

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл летом 2018 года может перебраться из испанского чемпионата в английскую премьер-лигу. Произойдет это в том случае, если руководство "Королевского клуба" согласится продать "Ливерпулю" валлийца за 100 миллионов евро.

Именно такую сумму готовы предложить англичане "сливочным" за футболиста. У "Ливерпуля" появились приличные деньги на трансферы после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону", сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Don Balon.

Ранее появилась информация об интересе к Гарету Бэйлу со стороны китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд".