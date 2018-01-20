Гонщик "Камаз-мастер" Николаев: у нас вышло из строя сцепление

Гонщик "Камаз-мастер" Николаев: у нас вышло из строя сцеплениеЧитайте нас в Telegram
Российский гонщик команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев, лидирующий перед заключительным этапом ралли-марафона "Дакар", рассказал, с какими трудностями столкнулся во время предыдущей гонки. Также он заявил, что выжал максимум из автомобиля и экипажа.
"В первой части маршрута у нас под финиш вышло из строя сцепление. И переключались передачи только с помощью перегазовки. А вторая часть была извилистой и требовала множества переключений. Это было нечто!", — приводит слова Николаева РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Камаз-мастер".
Российский гонщик заявил, что экипаж очень сильно устал после 13-го этапа ралли "Дакар". "14 часов практически в автомобиле провели, приехали очень поздно. Мы сегодня выжали все что можно и из экипажа, и из автомобиля", — добавил Николаев.
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